Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai cautați șefi de cartel din Mexic a amenințat guvernul in mai multe mesaje video, inclusiv unul in care se vede cum se chinuie sa nu planga din cauza ca mama sa a fost arestata zilele trecute, scrie Reuters, Jose ”El Marro” Yepez, liderul cartelului Santa Rosa de Lima este considerat…

- Unul dintre cei mai cautati lideri de cartel din Mexic, Jose “El Marro” Yepez, seful cartelului Santa Rosa de Lima, a amenintat guvernul si pe inamicii sai, prin intermediul unor mesaje video extrem de neobisnuite, inclusiv unul in care poate fi vazut cum isi retine lacrimile dupa arestarea mamei…

- Unul dintre cei mai cautati lideri de cartel din Mexic, Jose “El Marro” Yepez, seful cartelului Santa Rosa de Lima, a amenintat guvernul si pe inamicii sai, prin intermediul unor mesaje video extrem de neobisnuite, inclusiv unul in care poate fi vazut cum isi retine lacrimile dupa arestarea mamei sale,…

- Statele Unite isi vor modifica legislatia pentru a permite companiilor americane sa colaboreze cu grupul chinez Huawei la stabilirea standardelor pentru retelele 5G, potrivit unor persoane apropiate situatiei, citate de Reuters.

- Centrul pentru Democratie si Tehnologie din Washington a contestat marti in justitie ordinul executiv al presedintelui Donald Trump referitor la retelele sociale, argumentand ca incalca primul amendament din Constitutia Statelor Unite, transmite Reuters, potrivit news.ro.Grupul de protectie…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat miercuri ca „va reglementa” sau „va inchide” retelele sociale, la o zi dupa ce Twitter a semnalat ca doua postari ale sale ar fi „inselatoare” si ar contine informatii neverificate, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.

- Un tanar de 29 de ani, din municipiul Targu Jiu, a fost retinut pentru 24 de ore de politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale pentru ca a amenintat mai multe persoane pe retelele sociale.

- Curentul „Who do you think you are?” („Cine te crezi?”) a ajuns printre cele mai raspandite pe Twitter, dupa ce prim-ministrul japonez Shinzo Abe a difuzat duminica o inregistrare video in care face apel la autoizolare in contextul pandemiei de coronavirus, consemneaza Reuters, citat de Agerpres. Utilizatorii…