Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre tricolore și țara gazda, Italia, va avea loc intr-un loc istoric: Colosseum-ul din Verona Toți ochii vor fi marți seara pe naționala feminina de volei a Romaniei. Tricolorele vor juca in meciul de deschidere al Campionatului European, contra Italiei! Partida va fi una speciala, pentru…

- Naționala feminina se pregatește pentru apropiatul Campionat European. Romania va juca meciul de deschide al Euro 2023, pe 15 august, contra Italiei, la Verona. ”Tricolorele” au susținut un stagiu in Estonia, jucand și trei partide de verificare in compania uneia dintre gazdele Euro 2023. Antrenorii…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de formatia Irlandei cu scorul de 67-64 (20-12, 21-21, 14-14, 12-17), duminica, intr-un meci din Grupa B a Campionatului European de baschet feminin Under-20, Divizia B, de la Craiova, potrivit Agerpres.Tricolorele au cedat dupa ce au condus cu 63-61 cand mai…

- Romania U19 și Portugalia U19 se infrunta astazi, de la ora 17:30, in finala mica a Campionatului European gazduit la Pitești și Mioveni. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Pro Arena. Marea finala se joaca tot astazi, de la ora 19:45, intre Ungaria U19 și Danemarca U19. Partida va fi…

- Miercuri seara (12 iulie), la Pitesti Arena, in cadrul Campionatului European de Handbal fete sub 19 ani, o noua evoluție excelenta in atac a dus echipa Romaniei in semifinalele competitiei, pentru prima data in ultimii 16 ani! Romania a batut Elveția, scor 41-36, securizandu-si poziția a doua in grupa…

- Autoritațile italiene cauta un turist care a starnit un val de furie in țara și a atras o reacție dura inclusiv din partea ministrului culturii de la Roma dupa ce a fost surprins intr-o inregistrare video scrijelindu-și numele pe Colosseum, unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice ale Italiei,…

- Italia și Romania vor deschide Campionatul European feminin cu un meci de gala, singurul gazduit de Colosseumul din Verona, construit in anul 30 era noastra. Pe 15 august va avea loc deschiderea și meciul inaugural al Campionatului European de volei feminin, unde Romania s-a calificat pentru a treia…

- Romania a infruntat, in semifinale, echipa Ucrainei, in fata careia a pierdut la limita, dupa o prestatie foarte buna, in care a consemnat doua reveniri spectaculoase de scor. Ucraina s-a impus cu 41-40 si echipa tricolora a luptat impotriva Italiei pentru medalia de argint.Italia a castigat partida…