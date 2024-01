Stiri pe aceeasi tema

- Doi pietoni, un barbat si mama acestuia, au murit, duminica dimineata, dupa ce au fost loviti de doua autoturisme. O mașina condusa de un tanar a intrat pe contrasens, unde a lovit un pieton si un autoturism parcat, iar masina parcata a fost proiectata in al doilea pieton, care de asemenea a murit,…

- Politistii cauta un barbat, de 48 de ani, din comuna Radomirești, județul Olt, care a plecat voluntar de la domiciliul sau și nu a mai revenit. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 7 Daneasa au fost sesizați vineri de catre o femeie din comuna Radomirești, județul Olt, ca pe 6 decembrie…

- Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Targu- Carbunești au fost sesizați ieri de catre o femeie, de 77 de ani, cu privire la faptul ca, la data de 20 noiembrie, fiul sau, Iliuși Daniel Emanuel, ar fi plecat la munca in Germania și de aproximativ doua saptamani, nu mai știe nimic de acesta.Semnalmente:…

- O femeie din Gorj a fost data disparuta dupa ce, pe 3 noiembrie, a plecat de acasa, sa iși vada copiii ramași cu fostul soț, in județul Olt. Concubinul femeii a alertat poliția, dupa ce aceasta nu a mai ajuns la copii, in Olt, dar nici in Gorj, la actualul domiciliu. Ultima data a fost vazuta in Craiova.…

- Pentru drumurile naționale din județul Gorj vor fi disponibile in acest sezon de iarna cateva zeci de utilaje. Vor fi utilaje proprii și utilaje asigurate in baza unui acord cadru pentru deszapezirea drumurilor naționale din Gorj. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova,…

- La data de 29 octombrie 2023, politistii din cadrul Serviciului Ordine Publica, Serviciului Rutier, Politiei Orasului Murfatlar si Sectiei 1 Politie Rurala Constanta au desfasurat o razie pentru mentinerea ordinii si linistii publice si cresterea gradului de siguranta rutiera. La data de 29 octombrie…

- In cursul acestei zile, in jurul orei 14:20, a fost solicitat ajutorul pompierilor militari pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din localitatea Smardan, judetul Tulcea. Potrivit ISU Delta Tulcea, catre locul interventiei s au deplasat doua echipaje din cadrul Sectiei de Pompieri…

- O judecatoare din județul Suceava este acuzata de procurorii PICCJ de luare de mita, folosirea de informații ce nu sunt destinate publicitații, complicitate la trafic de influența și deținere de droguri. Ea a fost reținuta, arata Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție.Potrivit…