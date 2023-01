Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 8, la Curtici. Un barbat de 36 de ani a fost lovit de o mașina chiar pe trecerea de pietoni din fața bisericii ortodoxe. La fața locului a sosit o ambulanța. Cadrele medicale l-au consultat pe barbat și au constatat ca acesta are […]…

- Un accident de circulație a avut loc astazi, la Podgoria: un autoturism a intrat intr-un tramvai. „In ziua de 11 ianuarie a.c., in jurul orei 11,40, polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați despre un eveniment rutier. O femeie de 32 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe Bd. Revoluției,…

- In ziua de 13 decembrie a.c., polițiștii Secției 2 Micalaca au observat patru barbați care au sarit gardul unui imobil de pe strada Vrancei, din municipiul Arad. Polițiștii au intrat in imobil, moment in care doi barbați au fugit prin gradina. Pentru prinderea acestora, au fost trase mai multe focuri…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp la ieșirea din Buteni spre Cuied. Un autocar cu 33 de persoane s-a rasturnat. A fost activat planul roșu.Este posibil ca in accident sa fie 33 de victime. UPDATE: „Intervin forțe și mijloace ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența Vasile Goldiș…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp la ieșirea din Buteni spre Cuied. Un autocar cu 33 de persoane s-a rasturnat. A fost activat planul roșu. The post Accident la Buteni: un autocar cu 33 de persoane s-a rasturnat first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Accident…

- Un cunoscut scriitor nascut la Lipova a murit la doar 2 zile dupa ce a primit titlul de Cetațean de Onoare al Municipiului Timișoara. Daniel Vighi, care a parasit aceasta lume la 66 de ani, s-a nascut la 9 noiembrie 1956 in Lipova. A fost scriitor, eseist, publicist, profesor universitar la Timișoara.…

- Deputatul Mihai Fifor, președinte PSD Arad a declarat ca primarul orașului Nadlac, Ioan Radu Marginean face parte din echipa PSD. “Am fost azi cu toții bucuroși sa ii uram bun venit, alaturi de noi, in echipa PSD, intr-un context absolut special, primarului din Nadlac, Ioan Radu Marginean, un om care…