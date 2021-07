VIDEO | Scene apocaliptice în Canada. Un oraș a luat foc după temperaturile de aproape 50 de grade Primarul Jan Polderman a emis ordinul de evacuare miercuri seara, din cauza unui incendiu de vegetatie. „Toti locuitorii sunt sfatuiti sa paraseasca comunitatea si sa mearga intr-o locatie sigura”, a spus acesta.Lytton, care se afla la aproximativ 319 kilometri est de Vancouver, are o populatie de 249 de locuitori. „Este cumplit. Intreaga localitate este in flacari", a declarat Polderman pentru CBC News, citata de CNN. Au trecut doar 15 minute de la prima scanteie si pana cand totul a fost cuprins de foc”. Orasul cel mai apropiat, Merritt, a deschis un centru de receptie pentru evacuatii din Lytton. … Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Jan Polderman a emis ordinul de evacuare miercuri seara, din cauza unui incendiu de vegetatie. „Toti locuitorii sunt sfatuiti sa paraseasca comunitatea si sa mearga intr-o locatie sigura", a spus acesta. Lytton, care se afla la aproximativ 319 kilometri est de Vancouver, are o populatie de…

- Scene dramatice au fost filmate in Canada, la o zi dupa ce Lytton, orasul din British Columbia, a atins cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in Canada, aproape 50 de grade Celsius. Intregul oras a luat foc, iar locuitorii au fost evacuati din calea flacarilor.

- Lytton, orașul din British Columbia care a atins cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in Canada, 49 de grade Celsius a luat pur și simplu foc. Padurile s-au aprins, iar oamenii au fost evacuați de urgența. Martorii au relatat ingroziți pe rețelele de socializare ca focul s-a aprins dintr-o…

- Lytton, orașul din British Columbia care a atins cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in Canada, 49 de grade Celsius a luat pur și simplu foc. Padurile s-au aprins, iar oamenii au fost evacuați de urgența. Martorii au relatat ingroziți pe rețelele de socializare ca foscul s-a aprons dintr-o…

- Un val de caldura care a depasit recordul de temperatura in vestul Canadei si in nord-vestul SUA a dus la decesul a sute de oameni si la declansarea de incendii de vegetatie.In Columbia Britanica, au fost raportate cel putin 486 de decese subite pe parcursul a cinci zile. „Aceasta a fost o…

- British Columbia cea mai vestica provincie din Canada se confrunta cu o situație dramatica. Valul de calduta care a dus la temperaturi record a ucis in trei zile 230 de persoane. Autoritațile vorbesc despre o perioada unica in istoria Canadei, potrivit CNN. Pana vineri, in Canada, temperaturi de 49,5…

- Un val de caldura doboara record dupa record, in nord-vestul Statelor Unite si in vestul Canadei, iar meteorologii anunta ca temperaturile nu vor scadea in zilele urmatoare. „Cupola de caldura” instalata deasupra vestului Canadei a adus temperaturi record, luni inregistrandu-se chiar si 47.9 grade…

- Un val de caldura face ravagii in nord-vestul Statelor Unite și in vestul Canadei, doborand record dupa record, iar meteorologii anunța ca temperaturile nu vor scadea in zilele urmatoare. „Cupola de caldura” instalata deasupra vestului Canadei a adus temperaturi record, luni inregistrandu-se chiar și …