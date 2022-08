Stiri pe aceeasi tema

- O angajata a unei stații PECO din sectorul Ciocana al capitalei a fost amenințata, ieri noapte, de un individ, care avea un cuțit in mana. Informația a fost confirmata, pentru UNIMEDIA, de catre ofițera de presa a Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, Svetlana Scripnic. La scurt timp, barbatul…

- Organismului de supraveghere a aplicarii legii din Quebec, Canada, i s-a cerut sa investigheze un incident in care Republica Senegal susține ca unul dintre diplomații sai de serviciu la Ottawa a fost batut la domiciliu de catre poliție la inceputul acestei saptamani, informeaza CNA.Ca. Fii…

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din Capitala, a fost retinut de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Brigada de Politie pentru Transportul Public, pentru 4 infractiuni de talharie calificata, in aceeasi zi, in trenurile de metrou, in zona Sectoarelor 1,…

- Un barbat a fost gasit decedat in lacul Herastrau din Capitala, dupa ce fiul sau a sunat la Politie, anuntand ca tatal sau, care plecase de la o locatie din sectorul 1, nu mai raspunde la telefon, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Politistii Serviciului Investigatii Criminale Prahova efectueaza, vineri dimineata, patru perchezitii domiciliare in trei judete intr-un dosar de furt calificat din ATM-uri, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un barbat de 72 de ani din judetul Sibiu a fost ranit, marti, dupa ce a cazut din caruta, a fost lovit de cal, iar atelajul a trecut peste el. Barbatul a fost transportat la spital cu multiple leziuni, potrivit news.ro.Echipaje medicale si de Politie intervin, marti, la un accident rutier produs…

- Traian Basescu a fost amendat pentru accidentul provocat zilele trecute in Capitala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Marți seara, in jurul orei 22.30, Direcția Generala de Politie a Municipiului București - Secția 18 Poliție a fost sesizata prin apel 112 de catre un barbat, cu privire la faptul ca a fost victima unei agresiuni, in urma unui conflict in trafic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…