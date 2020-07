Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a spus ca pensiile vor creste anul acesta, dar procentul va fi stabilit in functie de situatia economica a tarii. "Cu cat vom creste pensiile, vom decide dupa ce avem toate analizele economice care sa ne prezinte realitatea economica din Romania si capacitatea de a creste pensiile,…

- Administratia Parcului National Muntii Macinului (APNMM) a inceput procedura de omologare a celor 27 de trasee turistice montane din cei mai vechi munti din Romania, primul act oficial necesar in acest sens fiind acordul primit vineri din partea consilierilor judeteni. Directorul APNMM,…

- Politistii din Calarasi, in baza unor mandate emise de judecatori, au descins miercuri, 10 iunie, 17 perchezitii in judetele Mehedinti, Dolj, Tulcea, Giurgiu, Galati si Ialomita la suspecti de contrabanda cu tigari. Acestia au gasit o metoda inedita de a introduce ilegal tigari in Romania din Serbia.…

- Another three people infected with the novel coronavirus have died in Romania, taking the number of COVID-19 fatalities to 1,299, the Strategic Communication Group (GCS) announced on Thursday.The latest victims are three men, aged between 67 and 81, from the counties of Ilfov, Tulcea and Suceava;…

- CNAIR a anuntat ca astazi au inceput lucrarile de amenajare a platformelor de cantarire, pentru amplasarea a 4 sisteme de cantarire in mers a vehiculelor rutiere care tranziteaza punctul de trecere a fronierei de stat romano – bulgare, Calafat-Vidin. Lucrarile se desfașoara, atat pe sensul de intrare,…

- Debitul fluviului Dunarea creste usor in zilele urmatoare pana in jurul valorii de 3.800 metri cubi/secunda (mc/s), situandu-se in continuare sub media multianuala a lunii mai, de 7.250 mc/s, potrivit prognozei INHGA. „Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in crestere usoara in prima…

- Debitul fluviului Dunarea va fi relativ stationar in urmatoarele zile, in jurul valorii de 3.500 metri cubi/secunda (mc/s), reiese din prognoza de specialitate, publicata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA). Dar volumul de apa din fluviu se va situa la mai putin de jumatate…

- Potrivit CNI , noua arena va avea o capacitate de 5.000 de locuri, 100 dintre acestea vor fi alocate persoanelor cu dizabilitați. De asemenea, alte 100 de locuri vor fi acordate presei și 150 locuri in secțiunea VIP. Termenul de finalizare este in 2022. Aici se vor gazdui evenimente sportive de handbal,…