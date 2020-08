(video) Șantaj cu poze intime, pentru 64 mii lei. Schema unui deținut de la Soroca, destructurată de oamenii legii Un deținut in varsta de 26 de ani, care iși ispașește pedeapsa de patru ani in penitenciarul din Soroca pentru jafuri și furturi, ar fi șantajat mai multe femei dupa ce iniția conversații cu ele pe rețelele de socializare prin diverse provocari și determina sa-i expedieze poze intime. Astfel, pentru a disimina informațiile obținute, suspectul solicita diferite sume de bani. Acțiunile deținutului au fost documentate de catre ofițerii Direcției investigații criminalitate organizata a Inspectoratului Național de Investigații a IGP, in comun cu procurorii Procuraturii raionului Soroca și suportul… Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

