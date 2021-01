Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii ruși ies astazi in strada, la indemnul opozantului Alexei Navalnii, incarcerat saptamana aceasta la intoarcerea in țara. Manifestațiile pun la incercare sprijinul popular pentru regimul Putin, acuzat de otravirea lui Navalnii și vizat de tot mai multe sancțiuni ale Occidentului scrie hotnews…

- In orașe din toata Rusia sunt anunțate pentru azi proteste de amploare pro-Navalnii, opozantul lui Putin, arestat duminica trecuta pe aeroportul din Moscova, la intoarcerea de la Berlin, și bagat la inchisoare pentru cel puțin 30 de zile. Primii au ieșit in strada locuitorii din Vladivostok, in jur…

- Mai mult de 100 de persoane au fost arestate in Belgia in urma ciocnirilor produse intre protestatari si fortele de ordine dupa ce un barbat a murit in weekend in timp ce se afla in custodia politiei, transmite joi dpa, potriviy AGERPRES. Ciocnirile au izbucnit miercuri dupa-amiaza, protestatari…

- Comisii ale Congresului SUA vor investiga modul in care fortele de politie au gestionat protestele violente de la Capitoliu, informeaza agentia Associated Press, potrivit MEDIAFAX. Politia Capitoliului, care are sarcina protejarii Congresului, a solicitat ajutorul serviciilor de politie din…

- Protestele continua la Erevan. Joi dimineața, zeci de manifestanti s-au adunat in fața Guvernului, cerand demisia prim-ministrului Nikol Pașinian. Fortele de ordine au blocat intrarile in cladire, apoi au inceput confruntarile cu protestatarii.

- O echipa de asasini sub acoperire care lucreaza pentru Serviciul secret al Federației Ruse l-a otravit pe activistul Aleksei Navalnîi în august, dupa ce l-a urmarit pe parcursul mai multor calatorii, scrie site-ul de investigații Bellingcat, citat de The Guardian.Citând telecomunicații…

- Opozitia din Belarus a iesit din nou în strada duminica pentru a cere plecarea presedintelui Aleksandr Lukasenko, însa acum apeleaza la mici adunari în cartiere în locul unui mare mars care era de obicei organizat în centrul capitalei Minsk, relateaza AFP, preluata de Agerpres.Conform…

- Fortele de ordine din Belarus au tras focuri de avertisment, duminica, in incercarea de a dispersa zeci de mii de persoane care participa la un nou miting de protest fata de Administratia Aleksandr Lukasenko. Zeci de mii de oameni s-au adunat duminica in centrul orasului Minsk, conform cotidianului…