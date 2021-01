VIDEO Rusia, o viață în exil: Copiii Gulagului se luptă de 30 de ani pentru a reveni acasă Într-o cabana veche de lemn, Elizaveta Mihailova așteapta dreptatea de 30 de ani. Fiica unui prizonier al Gulagului, a carui soarta i-a aruncat familia în haos, femeia spera ca examinarea unei legi în Parlament sa-i permita în sfârșit sa revina la Moscova, relateaza AFP.



Nu știe daca va apuca în cursul vieții sa primeasca despagubirile care îi sunt datorate printr-o lege din 18 octombrie 1991, care prevede compensații pentru foștii prizonieri ai Gulagului și pentru copiii lor, printre care o locuința sociala în orașul din care parinții lor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

