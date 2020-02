VIDEO. Roxen, reprezentanta României la Eurovision 2020! Află totul despre ea Romania va participa in luna mai la concursul international Eurovision cu o piesa interpretata de Roxen, o artista complexa, cu un timbru vocal special si o prezenta scenica memorabila. Roxen, ca multi tineri din generatia ei, este preocupata de soarta planetei si de impactul pe care oamenii il au asupra mediului. Artista indrageste si alte forme de exprimare artistica : pictura, teatru, dans, literatura. Se relaxeaza meditand si calatorind si i-ar placea ca oamenii sa vada si sa inteleaga mult mai clar imaginea de ansamblu si sa renunte sa mai caute imperfectiuni in orice. De-a lungul anilor,… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

Sursa articol si foto: heynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Roxen, care este cea mai cunoscuta dintre cei trei finalisti, s-a facut remarcata in industria muzicala datorita colaborarii cu producatorul Sickotoy pentru piesa „You Don’t Love Me“ (2019).Aceasta melodie a ajuns rapid in topurile din tara, dar si la radiourile din strainatate, in tari precum Franta,…

- EUROVISION Romania 2020. Este unul dintre cei mai in voga artiști ai momentului și iși dorește sa aduca Romaniei cel mai bun rezultat de pana acum. Cu o intreaga echipa in spate, TVR și casa de discuri au propus un nou concept pentru anul acesta, in care reprezentantul a fost ales printr-o selecție…

- Roxen este reprezentantul Romaniei la Eurovision 2020, in Rotterdam! Artistul Global Records a inceput deja pregatirile pentru semifinala din luna mai, anunța protv.roEste unul dintre cei mai in voga artiști ai momentului și iși dorește sa aduca Romaniei cel mai bun rezultat de pana acum.…

- Roxen va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest 2020. Roxen s-a nascut la Cluj, canta de la varsta de 7 ani, a participat la numeroase concursuri si spune intr-un interviu TVR ca a stiut mereu ca muzica este calea pe care o va urma in viata. In copilarie, era fascinata de domeniul artistic: se…

- Roxen, care este cea mai cunoscuta dintre cei trei finalisti, s-a facut remarcata in industria muzicala datorita colaborarii cu producatorul Sickotoy pentru piesa „You Don’t Love Me“ (2019).Aceasta melodie a ajuns rapid in topurile din tara, dar si la radiourile din strainatate, in tari precum Franta,…

- Declarația unica pe 2020 va suferi anumite modificari. Aceasta va include și alte venituri, iar termenul de depunere va fi schimbat. Declaratia unica va fi modificata si va include veniturile din tranzactionarea criptomonedelor, iar depunerea ei se va face pana pe data de 16 martie 2020. „Suntem in…

- Timp de 12 ani, Sistem a fost cea mai buna trupa de show din Romania. Muzicienii au luat parte de-a lungul timpului la importante evenimente muzicale și au obținut cea mai buna clasare a Romaniei la Eurovision (locul III cu ”Let me try”). La șapte ani de la dizolvarea grupului, cei ce au facut istorie…