- Al-Nassr, echipa superstarului portughez Cristiano Ronaldo, a fost invinsa de rivala Al-Hilal (scor 0-2), marti seara, in derby-ul campionatului de fotbal al Arabiei Saudite, informeaza EFE, potrivit Agerpres.Cu aceasta ocazie, antrenorul croat Dinko Jelicic si-a facut debutul pe banca tehnica a…

- Al-Nassr a pierdut cu 2-0 meciul cu Al-Hilal, iar Cristiano Ronaldo a facut gesturi obscene la finalul partidei.Al-Hilal a castigat cu 2-0 partida de pe teren propriu cu Al-Nassr, in derby-ul Arabiei Saudite. Cristiano Ronaldo a marcat un gol pentru Al-Nassr, insa reusita i-a fost anulata pentru ofsaid,…

- Al-Hilal i-a propus lui Lionel Messi cel mai mare salariu din istoria fotbalului, de 400 de milioane de euro pe an, pentru a-l convinge sa evolueze in campionatul Arabiei Saudite, informeaza ziarul Marca, care citeaza diverse surse. Daca va accepta oferta clubului, Messi va avea ocazia sa joace impotriva…

- Formatia Damac, antrenata de Cosmin Contra, a fost invinsa, marti seara, in deplasare, cu scorul de 3-0, de Al Ittihad, in etapa a 22-a a campionatului Arabiei Saudite, potrivit news.ro.Golurile au fost inscrise de Bruno Henrique ‘14, Romarinho ‘37 (penalti) si Ahmed Hegazy ’87. Fii la curent…

- Cristiano Ronaldo (38 de ani) a fost apostrofat de public in timpul derby-ului pierdut de echipa sa, Al-Nassr (0-1), pe terenul formației Al-Ittihad, joi, in campionatul de fotbal al Arabiei Saudite, informeaza agentia EFE, citata de Agerpres. In timp ce se indrepta spre vestiare, in direcția internaționalului…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo a suferit primul esec in campionatul de fotbal al Arabiei Saudite alaturi de noua sa echipa, Al-Nassr, care a cedat pozitia de lider dupa ce a fost invinsa la limita de rivala Al-Ittihad (scor 0-1), intr-o partida disputata joi seara, informeaza DPA.Atacantul brazilian…

- Lionel Messi (35 de ani) s-ar fi razgandit in privința prelungirii contractului cu PSG, lucru care a alimentat și mai mult zvonurile legate de o posibila mutare in campionatul Arabiei Saudite. Dupa ce Al-Nassr l-a transferat pe Cristiano Ronaldo, in presa din Golf s-a vorbit despre interesul rivalei…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a debutat oficial la Al-Nassr, duminica, cu ocazia meciului castigat la limita, scor 1-0, pe teren propriu, in fata formatiei Al-Ettifaq, in etapa a 14-a din campionatul Arabiei Saudite. Golul victoriei de pe stadionul „Mrsool Park“, la care au asistat 22.862 de…