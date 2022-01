Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe transportoare blindate si zeci de militari au intrat joi dimineata in piata centrala din Almati, capitala economica a Kazahstanului, unde sute de manifestanti protestau a treia zi consecutiv impotriva guvernului, relateaza Reuters. Dozens of people killed by security forces in Almaty, Kazakhstan…

- Mai multe vehicule blindate de transport de trupe si zeci de soldati care se deplasau pe jos au intrat joi dimineata in piata principala din Almati, cel mai mare oras din Kazahstan, unde sute de persoane protestau pentru a treia zi impotriva guvernului, au relatat corespondentii Reuters de la fata locului.…

- S-au auzit focuri de arma in timp ce trupele se apropiau de mulțime, potrivit martorilor Reuters.Televiziunea de stat a raportat, joi, ca Banca Naționala a Kazahstanului a decis sa suspende toate instituțiile financiare. Internetul din țara este in mare parte oprit.Autoritațile din Kazahstan au declarat,…

- Moscova și aliații sai ai Organizației Tratatului de Securitate Colectiva (OTSC) vor trimite „forțe de menținere a pacii” în Kazahstan, a anunțat joi președintele acestei alianțe militare, așa cum a cerut fosta republica sovietica zdruncinata de revolte, scrie AFP.Președintele…

- Președintele Kazahstanului a declarat miercuri seara stare de urgența și a cerut ajutor de la Moscova și aliații sai, dând vina pe „terorisții” pregatiți în strainatate pentru revoltele în care mulțimile au luat cu asalt cladirile guvernamentale ale acestei foste republici…

- Kazahstanul a decretat miercuri, 5 ianuarie, stare de urgenta in toata țara, dupa ce manifestatiile declansate din cauza unei cresteri bruste a pretului la gaze si combustibil au degenerat in violente. Multimea a luat cu asalt cladiri guvernamentale, dintre care unele au fost incendiate, a informat…

- Igor Dodon a evadat la Moscova inainte sa vina in Parlamentul Procurorului General. De aceasta opinie, președintele Partidului Social Democrat, Victor Șelin, transmite Știri.md. "Autoritațile și-au acoperit ochii cu mainile și l-au eliberat pe Dodon din țara pentru a-și speria mult…