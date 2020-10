Stiri pe aceeasi tema

- Un clujean a postat un filmulet in care apare un pizzer care prepara mancare intr-un restaurant fara a purta corespunzator masca. In plus, el sustine ca restaurantul era deschis si in interior, desi la Cluj, la fel ca si in alte orase din tara, a fost emisa o hotarare prin care este permisa doar activitatea…

- Un utilizator din România a dat în judecata Revolut, la noi în tara, dupa ce serviciul i-a blocat o importanta suma transferata din contul bancar al firmei pe care o detine. El nu cere despagubiri, dar vrea dobânda pe perioada în care contul i-a fost restrictionat. Ce spune…

- Gurile politistilor locali au fost inchise si ele cu mita in pizza de la Restaurantul Mamma Mia. Dupa arestarea politistilor de la Rutiera, care au fost dovediti ca erau mituiti cu pizza de la Mamma Mia pentru a da liber masinilor din flota de delivery al restaurantului si a inchide ochii la neregulile…

- Turcia a descoperit resurse energetice in Marea Neagra, cel mai probabil gaze naturale, au declarat, miercuri, pentru Bloomberg, doua surse din apropierea acestui dosar. Cei doi oficiali au facut aceste dezvaluiri dupa ce presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a promis ca, vineri, va anunta "vesti…

- La ședința de guvern, Ludovic Orban i-a cerut explicații ministrului de Interne, Marcel Vela legate de activitatea clanurilor interlope din Romania, prilej cu care premierul Romaniei i-a facut observație acestuia.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a transmis, vineri, un mesaj prin care incurajeaza romanii sa aiba incredere in instituțiile statului cu atribuții in combaterea criminalitații, despre care spune ca lucreaza impreuna pentru a-și face datoria.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș a decis astazi ca in Timiș masca devine obligatorie in mai multe spații deschise, considerate aglomerate, cum ar fi targurile, piețele, stații de transport public, peronul garilor, autogari, aeroport, zonele de promenada ale orașelor și alte locuri…