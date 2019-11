Stiri pe aceeasi tema

- CHAMPIONS LEAGUE. Rezultate si marcatori GRUPA A Galatasaray Istanbul - FC Bruges 1-1 Buyuk 11 / Diatta 90+2 Real Madrid - PSG (ora 22:00) GRUPA B Steaua Rosie Belgrad - Bayern Munchen (ora 22:00) Tottenham - Olympiacos Pireu (ora 22:00) GRUPA…

- ​Etapa a treia a grupelor Champions League debuteaza marți. Cu câte un punct dupa primele doua meciuri, Galatasaray și Real Madrid se înfrunta la Istanbul, unde ambele formații spera sa obțina prima victorie în Grupa A a competiției. În Grupa D, Juventus primește vizita celor…

- Azi continua mecurile din grupele UEFA Champions League, urmand a se disputa 8 partide. Vezi AICI clasamentul + programul grupele UCL Galatasaray - Real Madrid și Manchester City - Atalanta sunt duelurile serii. Realul este ultima in grupa, cu un punct dupa doua meciuri, iar City poate obține a treia…

- Cea de-a doua seara din grupele Champions League a adus in atentie, miercuri, un meci cu rasturnari de situatie: Olympiakos Pireu a reusit o remiza cu Tottenham Hotspur (2-2), desi a fost condusa cu doua goluri.

- CHAMPIONS LEAGUE. De la ora 19:55, Galatasaray, cu Florin Andone doar rezerva, a remizat fara gol la Brugge, iar Olympaikos a revenit de la 0-2 si a salvat un punct, acasa, cu Tottenham. CHAMPIONS LEAGUE. Slavia Praga, aproape sa detoneze bomba pe "San Siro". REZULTATE SI MARCATORI CHAMPIONS…

- Azi continua seria de meciuri tari din Champions League, iar 8 partide sunt programate. Atletico Madrid - Juventus și PSG - Real Madrid sunt cele mai tari partide ale serii. Ambele vor incepe la ora 22:00. Seara incepe la 19:55 cu Club Brugge - Galatasaray și Olympaikos - Tottenham. ...

- LIGA CAMPIONILOR. Faza grupelor incepe astazi, 17 septembrie, si se va incheia pe data de 12 decembrie. primele doua clasate din fiecare grupa se vor califica in optimile de finala, in timp ce formatiile de pe locul trei vor merge sa joace in 16-imile Ligii Europa. Programul partidelor de…

- ​Noile date arata ca Liverpool a încasat mai mulți bani de la televiziuni decât celelalte cluburi din Premier League. Iar trupa lui Jürgen Klopp a câștigat mai mult și decât ceilalți mari rivali din Europa. Ispravile lor le-au adus un total de 152 de milioane de lire sterline…