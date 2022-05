Stiri pe aceeasi tema

- Everton a invins-o pe Crystal Palace intr-un meci restant din etapa 33 a Premier League, 3-2, și s-a salvat matematic de la retrogradare! Cu doua meciuri ramase din acest sezon, Everton tremura pentru menținerea in Premier League. Inainte de meciul de joi seara cu Crystal Palace, echipa antrenata de…

- Schalke a caștigat cu St. Pauli, scor 3-2, in etapa #33 din 2.Bundesliga, dupa ce la pauza era condusa cu scorul de 0-2. Retrogradata din Bundesliga in sezonul trecut, Schalke revine in elita fotbalului german dupa doar un sezon. Echipa din Ruhr a caștigat liga secunda, dupa ce a ajuns la 62 de puncte,…

- Everton inca mai spera sa-și pastreze locul in Premier League. Trupa lui Frank Lampard a produs o surpriza și a invins-o pe Chelsea Londra cu 1-0 intr-un meci al etapei a 35-a de campionat. Singurul gol al meciului de pe Goodison Park a fost inscris de Richarlison.

- Everton, cunoscut și ca clubul „caramelelor”, a incercat sa-l transfere de trei ori pe Gica Hagi, decarul naționalei, dar mereu a aparut ceva care a blocat mutarea. De doua ori a refuzat el. Deși n-a jucat niciodata in Anglia, Gica Hagi a fost dorit insistent de un club din Premier League. Nu o data,…

- Christian Eriksen, revenire de senzație la 9 luni dupa infarctul suferit la Euro 2020. Starul danez a „fentat” moartea, in luna iunie a anului trecut, dupa ce a fost salvat de colegi și de medici in timpul partidei cu Finlanda. Lui Eriksen i s-a montat un defibrilator cardiac, apoi și-a urmat programul…

- Suporterii lui Chelsea au fost indemnați sa nu mai scandeze in sprijinul proprietarului clubului, Roman Abramovici. Aceștia i-au strigat numele in timpul victoriei lui Chelsea la Norwich, de joi, din Premier League, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Liverpool și Chelsea au obținut victorii importante in Premier League, sambata, in etapa cu numarul 28. Chiar daca echipa a caștigat cu 4-0 pe terenul celor de la Burnley, fanii londonezilor au reușit sa iasa in evidența in mod negativ.

- Sportivi din toata lumea au condamnat atacul Rusiei asupra Ucrainei. Meciul dintre Everton și Manchester City din Premier League a fost un bun prilej prin care s-a mediatizat mesajul ”Nu razboiului in Ucraina”, scrie digisport.ro