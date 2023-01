Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, intr-o interventie video, ca angajamentul SUA de a furniza Kievului pentru prima data vehicule de lupta Bradley este exact ceea ce are nevoie Ucraina, informeaza Reuters, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Atentat cu dinaminta la Mogoș, la sfarșitul anului 1913. Un subnotar ungur a vrut sa-și omoare șeful roman. Un preot s-a sinucis Sfarșitul anului 1913 era unul dramatic pentru locuitorii comunei Mogoș din județul Alba, dupa ce preotul satului se sinucidea din cauza unui atentat cu dinamita pus la cale…

- Din 2003 pana in prezent, 1.668 de jurnalisti au fost ucisi in intreaga lume, ceea ce inseamna ca aprozimativ 80 de jurnaliști mor in fiecare an in timp ce iși fac meseria. Bilantul a fost publicat vineri de organizatia Reporteri fara Frontiere (RSF), care noteaza ca acest clasament este dominat de…

- De la inceputul invaziei pe scara larga a Rusiei, Biroul Inaltului Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) a inregistrat 17.181 de victime civile in Ucraina, dintre care 6.702 morti si 10.479 de raniti, transmite Ukrinform. Cifrele apar in cea mai recenta actualizare a organizatiei privind…

- La aproape o saptamana dupa ce patru studenți de la Universitatea din Idaho au fost gasiți morți in casa pe care o inchiriasera, un medic legist a dezvaluit ca aceștia au fost injunghiați in paturile lor, scrie BBC. Cei patru tineri, trei femei și un barbat, dormeau probabil cand au fost atacați duminica,…

- Pierderile militare rusești de rang inalt in Ucraina, la 1 noiembrie, se ridicau la 1.402. Biroul de comunicare strategica al comandantului-șef al AFU, citand cercetatori OSINT „In Ucraina, 1.402 ofițeri ruși au fost denazificați (asta inseamna aproximativ 5,7 persoane pe zi). Iar ofițerii superiori…

- Romanii au inceput sa aleaga din ce in ce mai mult hainele second-hand, astfel ca cererea unor astfel de articole s-a dublat in ultimele cateva luni. Prețurile ridicate și inflația i-a pus pe romani in situația de a gasi alternative mai ieftine acolo unde se poate, astfel ca au descoperit o noua modalitate…