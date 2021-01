Stiri pe aceeasi tema

- Bihoreanca Karisia ”Karyss” Borciu, 10 ani, si-a lansat primul videoclip pe 12 decembrie. Piesa ”Baby Mafia”, care are versuri si un scenariu care starnesc controverse, a strans 110.000 de vizualizari pe canalul ei de YouTube, noteaza Bihoreanul. Clipul are radacini in viața reala, fiind inspirat de…

- ”Anul 2020 a fost un an cu totul altfel fața de toți anii pe care i-am trait la patul bolnavilor, de peste 30 ani. Daca pana acum practicam o medicina cu care toata lumea era obișnuita, consultand in ambulatoriu de specialitate sau la patul bolnavului, incepand din februarie 2020 am intrat intr-un razboi…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, candidat PSD la alegerile parlamentare, aflat in conferința de presa la Ploiești a facut declarații privind dificultațile prahovenilor infectați Covid la accesul ”limitat sau chiar foarte limitat” la serviciile de sanatate:…

- Adrian Petre (22 de ani) a fost introdus in minutul 76 al partidei pierdute de Cosenza in deplasarea de la Chievo, scor 0-2. Adi Petre cauta in continuare primul gol de la mutarea in Serie B, la Cosenza. Atacantul imprumutat de la FCSB a bifat 3 apariții, fiind integralist doar in victoria din Cupa…

- Procedura programului CAPITAL DE LUCRU (masura 2) a fost publicata in consultare publica (nici macar varianta finala, publicata in Monitorul Oficial), pe site-ul Ministerului Economiei, in seara zilei de 14 septembrie 2020, in conditiile in care ziua de 15 septembrie era ultima in care se mai puteau…

- Realizatorii unui program popular care ruleaza pe YouTube au realizat un experiment printr-o tehnica speciala de filmare. Ei au aratat cat de mult difera cantitatea de particule din aer, daca purtam sau nu masca, atunci cand vorbim. Experimentul a fost comentat de dr. Anthony Fauci, directorul Institutului…

- Adrian Petre (22 de ani) a debutat la noua sa echipa, Cosenza, in remiza de pe teren propriu cu Cittadella, 1-1. Tanarul atacant nu reușește inca sa scape de tratamentul cu care a fost obișnuit la FCSB. Precum i s-a intamplat de multe ori la echipa roș-albastra, Petre a fost inlocuit la pauza in meciul…

- Alex Velea rupe tacerea in scandalul cu Lino Golden și Mario Fresh. Velea explica totul intr-un videoclip postat pe canalul sau oficial de Youtube și vine cu o reacție dura la adresa foștilor sai ''nepoți''.