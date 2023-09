VIDEO: „REALITY”: din 6 octombrie la cinema

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit vineri dupa-amiaza intr-o gospodarie din comuna Carligele. Focul s-a extins cu ușurința și la o anexa din gospodaria vecina, astfel incat, pentru stingerea incendiului a fost nevoie de intervenția a 6 echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani.…

- Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Vanatori, in calitate de beneficiar a semnat contractul de finantare pentru implementarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Scolii Gimnaziale…

- FR Fotbal a stabilit componența celor doua serii ale Ligii a 2-a la fotbal feminin pentru sezonul 2023-2024. Nou promovata ACS Estera Țifești va face parte din Seria I alaturi de Suporter Club Oțelul Galați, Liceenii Topolog, Vulpițele Galbene Roman, Fair Play Joc Cinstit, FCSB, Vasas Femina FC, Juniorul…

- Ajungem MARI cauta 20 de voluntari care sa le fie alaturi copiilor abandonați. Termenul limita pentru inscrieri este 1 octombrie Vrancea, 7 august 2023. Ajungem MARI, cel mai mare program educațional pentru copiii instituționalizați din Romania, incepe o noua campanie de recrutare de voluntari…

- Managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iasi, dr Lucian Eva, subliniaza importanta unui diagnostic corect si a unor tratamente prompte administrate la timp, medicul prezentand cazul unei femei de 74 de ani, din judetul Hunedoara, careia i-a fost descoperita o tumora cerebrala de 9 centimetri. Potrivit…

- Avertizare meteo ANM de vreme severa imediata in 21 de localitați din Vrancea. Meteorologii au anunțat ploi, descarcari electrice, intensificari ale vantului, izolat grindina de mici dimensiuni, pana la ora 15.15. Data emiterii : 02-08-2023 ora 14 Nr. mesajului : 2 Valabil de la : 02-08-2023 ora 14:20…

- Autoritațile locale din Vintileasca au demarat un amplu proces de reabilitare a infrastructurii locale. Cu un primar tanar, dar cu experiența, Vintileasca are parte de o dezvoltare accelerata. In prezent se afla in derulare trei mari proiecte de investiții care vizeaza dezvoltarea infrastructurii școlare,…

- O femeie a ajuns in aceasta dimineața la Spitalul Județean de Urgența ,,Sfantul Pantelimon” Focșani dupa ce a intrat cu mașina intr-un cap de pod. Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea, accidentul a avut loc in localitatea Dumbraveni, apelul la 112 fiind…