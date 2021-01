Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a fost amenințat cu cuțitul și batut, de catre un un barbat chiar sub ochii a doi Polițiști de Frontiera, care priveau momentul indiferent și iși cumparau bere. Incidentul a avut loc in seara de 13 ianuarie, in jurul orei 19:50, intr-o stație PECO din localitatea Criva, raionul Briceni.

- Fostul sef al Politiei de Frontiera, Rosian Vasiloi, a venit cu o reactie in urma informatiilor vehiculate astazi in presa, cu referire la accidentul de la punctul de trecere a frontierei de stat Palanca.

- Circulația rutiera pe drumurile naționale din raioanele Briceni, Edineț și Soroca, care au fost afectate de polei și lapovița in noaptea de 10 decembrie a fost restabilita. Potrivit ministerul Economiei și Infrastructurii Drumurilor, in dimineața zilei de astazi, in urma intervenției S.A ,, Drumuri…

- Un nou scandal de rasism și folosire excesiva a forței ia amploare in Franța. Trei polițiști din Paris au fost suspendați din funcție, dupa ce l-au batut cu bestialitate pe un tanar muzician de culoare, pe care l-au oprit inițial pentru ca nu purta masca de protecție.

- Polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Gorj, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T. – B.T. Gorj, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției de Frontiera, au efectuat cercetari intr-un dosar de trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism și spalare de bani.…