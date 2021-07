Stiri pe aceeasi tema

- Afganistanul si-a rechemat duminica ambasadorul din Pakistan, invocând rapirea fiicei acestuia si persistenta amenintarilor la adresa securitatii personalului diplomatic. Mai multi înalti diplomati afgani aflati la post la Islamabad au fost rechemati de asemenea în tara, relateaza…

- Ministerul de Externe afgan l-a convocat sambata pe ambasadorul Pakistanului la Kabul, Mansoor Ahmed Khan, si a emis ''un protest viguros'' dupa ''rapirea'' timp de mai multe ore a fiicei ambasadorului afgan la Islamabad, descrisa drept ''grav incident'', relateaza France Presse.

- India a evacuat 50 de cetateni ai sai din personalul consulatului din Kandahar, printre care diplomati, au anuntat duminica Ministerul de Externe de la New Delhi si o sursa de securitate de la Kabul, transmit AFP si Reuters. Provincia Kandahar (sud) a fost recent scena unor lupte intense,…

- Masurile de securitate au fost intensificate la Kabul sambata, in contextul in care autoritatile se pregatesc pentru reactii ale insurgentilor talibani la faptul ca militarii americani sunt inca prezenti in tara, dincolo de termenul-limita de 1 mai convenit in 2020 cu administratia lui Donald Trump,…

- Republica Ceha a dispus joi ca Rusia sa-si reduca masiv numarul diplomatilor de la ambasada din Praga pentru a fi la nivelul numarului diplomatilor cehi de la Moscova, a anuntat joi noul ministru ceh de externe Jakub Kulhanek, potrivit Reuters. Rusia va avea la dispozitie perioada pana la finalul…