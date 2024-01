Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Tottenham Hotspur a publicat, in social media, primele imagini cu Radu Dragusin inaintea prezentarii oficiale a acestuia ca nou jucator al echipei din Premier League.Tottenham l-a achizitionat pe Radu Dragusin de la Genoa. La 21 de ani (va implini 22 de ani la 3 februarie), Radu Dragusin…

- Bayern Munchen continua sa fie interesata de fundașul central Radu Dragușin (despre interesul bavarezilor a anunțat in exclusivitate GSP). Iar bavarezii incearca sa-l convinga pe internațional roman sa le accepte propunerea. Fundașul roman, desemnat „Fotbalistul anului 2023” in Ancheta GSP, este o prioritate…

- Fundașul central Radu Dragușin (21 de ani) are șanse tot mai mari sa plece de la Genoa in aceasta iarna. Tottenham e tot mai interesata de un transfer. Radu Dragușin este curtat de multe echipe din Serie A și Premier League, dar Tottenham a inceput deja demersul pentru transfer. Radu Dragușin și-a dat…

- Fundașul central Radu Dragușin (21 de ani) ar fi intrat in atenția celor de la Newcastle. Presa din Italia a anunțat ca prestațiile lui Radu Dragușin din Serie A sunt atent urmarite de un reprezentant al clubului Newcastle. Acesta s-ar fi deplasat in Italia pentru a-l urmari pe roman, in meciurile Genoei,…