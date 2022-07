Racheta Vega-C, o varianta mai puternica a rachetei Vega, a fost lansata miercuri de la baza spatiala Kourou, din Guyana Franceza, in prima sa misiune in care va plasa mai multe incarcaturi stiintifice pe orbita la altitudinea de 5.800 km, transmite AFP.

