Autoritațile ucrainene au reacționat ironic pe rețelele sociale la adresa aruncarii in aer a podului strategic al lui Vladimir Putin care face legatura terestra intre peninsula Crimeea și Rusia. „Crucișatorul purtator de rachete Moscova și Podul Kerci – doua simboluri notorii ale puterii ruse in Crimeea ucraineana – s-au dus. Ce urmeaza, rusnacilor”, este comentariul […] The post Video. Putin, ironizat de ucraineni in urma exploziei podului strategic: ”Ce urmeaza, rusnacilor?”. Imagini cu momentul deflagrației appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…