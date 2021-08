VIDEO Puternicul uragan Grace, de categoria 3, a lovit estul Mexicului Puternicul uragan Grace, devenit in cursul noptii un uragan de categoria 3 (din 5) pe scara Saffir-Simpson, a atins sambata dimineata zona de uscat in Tecolutla, statul Veracruz, in estul Mexicului, a anuntat Centrul National american pentru Uragane (NHC), relateaza AFP. Uraganul, insotit de vanturi de 205 kilometri pe ora, "a atins uscatul pe coasta de est a Mexicului cu putin inainte de ora 06:00 GMT", a declarat NHC intr-un comunicat, iar regiunea se afla in alerta pentru inundatii si alunecari de teren. "Grace a devenit rapid un uragan major", a afirmat NHC in cursul noptii de vineri spre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

