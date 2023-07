(VIDEO) Protestele mătură în Franța Franța a fost zguduita de un val de proteste dupa ce un tanar de 17 ani a fost impușcat, marți, de poliție in apropiere de Paris. S-au interzis demonstrațiile in unele orașe si au fost date avertismente de calatorie. S-a reaprins o dezbatere privind relatia dintre poliție si comunitațile marginalizate. Au aparut scene cu oameni care dadeau foc vehiculelor și urcau in cladiri cu geamurile sparte. Polițiștii s-au ciocnit aprig cu demonstranții. Tulburarile au determinat un raspuns la criza din partea președintelui francez Emmanuel Macron, care a avut o intalnire de urgența cu miniștrii. Ce a declanșat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

