VIDEO Proteste şi confruntări cu poliţia în fața reşedinţei oficiale a premierului israelian Benjamin Netanyahu Mai multe persoane au fost arestate sâmbata seara si alte câteva au fost ranite în urma unor manifestații împotriva prim-ministrului Benjamin Netanyahu care au avut loc la Ierusalim si în alte orase israeliene, transmite dpa.

Mii de manifestanti s-au adunat în fata resedintei oficiale a prim-ministrului Benjamin Netanyahu din Ierusalim, în timp ce proteste împotriva sa au fost raportate si în alte orase. Israelis protest against Prime Minister Benjamin Netanyahu, calling on the long-serving leader to resign pic.twitter.com/ap0i7x3Pd0 —… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

