VIDEO Proteste contra măsurilor sanitare în Olanda, Austria și Turcia Mai multe manifestatii au avut loc sâmbata în Olanda, Austria si Turcia împotriva restrictiilor sanitare introduse pentru a combate pandemia de COVID-19, relateaza agențiile internaționale de presa, potrivit Agerpres.



În Olanda, zeci de mii de persoane au protestat împotriva restrictiilor asupra vietii de noapte. Participantii la mars, printre care s-au numarat DJ si muzicieni, au cerut ridicarea restrictiilor impuse industriei de organizare a evenimentelor.

Organizatorii au facut apel la proteste în zece orase, inclusiv Amsterdam, Haga, Groningen… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

