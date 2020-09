Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 27 de ani a fost arestat dupa seria de atacuri cu cuțit care a avut loc în noaptea de sâmbata spre duminica în Birmingham, în urma caruia un barbat a fost ucis și alte doua persoane au fost grav ranite, a anunțat luni poliția britanica, citata de AFP."Am…

- Pompierii din Kent au anuntat pe Twitter, la ora locala 11.30, ca inca "continuau sa incerce sa controleze amplul incendiu al unei unitati induistriale", la Hoo, in apropiere de Rochester, in Kent. In urma incendiului nicio persoana nu a fost ranita, conform pompierilor. Citeste si: Crater…

- Politia norvegiana a facut cunoscut miercuri ca a arestat o persoana suspectata ca a injunghiat trei femei, dintre care una, potrivit presei, a murit din cauza ranilor, noteaza AFP preluat de agerpres. Incidentele au avut loc in orasul Sarpsborg, la sud de Oslo.Politia a scris pe Twitter…

- Postarea vine in contextul unei ample si intense dezbateri nationale in SUA despre rasa si discriminare, in urma unor violente ale politiei si dupa moartea lui George Floyd. Proteste sub stindardul 'Black Lives Matter' au loc timp de saptamani in intreaga tara. In video se vad sustinatori ai lui Trump…

- Presedintele american Donald Trump a distribuit pe Twitter un video în care mai multe persoane sunt vazute si auzite strigând „white power” („puterea albilor”), un slogan rasist al nationalistilor albi de extrema-dreapta, relateaza DPA, citata de Agerpres.Postarea…

- Un individ a injunghiat mai multe persoane in orașul britanic Reading, sambata seara, intr=un posibil atac terorist, scrie Sky News. Potrivit The Guardian, trei oameni au murit. Suspectul a fost arestat.Poliția britanica a confirmat ca trei oameni au murit sambata seara, dupa ce au fost injunghiați…

- Un cuplu alb a fost înregistrat de catre un barbat de culoare pe care îl acuza de vandalizarea propriei locuințe, cei doi mințind ca l-ar cunoaște pe proprietarul cladirii, relateaza Insider.Scena a fost descrisa de James Juanillo, barbatul acuzat de actul de vandalism, pe Twitter.…