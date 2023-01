Minerii de la carierele Jilț Sud și Jilț Nord, din Complexul Energetic Oltenia, au oprit lucrul. Nu mai au loc niciun fel de activitați de luni, incepand cu primul schimb, transmite Gazeta de Sud. Decizia a fost una spontana, insa motivata de lipsa de masuri convingatoare, dupa accidentul grav produs la Cariera Jilț Sud și […] The post VIDEO. Protest la cariera Jilț, unde au murit trei oameni. Minerii refuza sa inceapa munca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .