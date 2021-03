Stiri pe aceeasi tema

- Politistii protesteaza din nou cu fumigene, in fata Ministerului de Interne, cerand demisia ministrului. Politistii scandeaza lozinci, fluiera si au intonat Imnul. Protestul a inceput la ora 10.00 si este programat pana la ora 14.00. Politistii au ales sa marcheze astfel Ziua Politiei, scrie observatornews.ro.…

- Sindicatele politistilor au iesit in strada de Ziua Politiei Romane pentru a-si striga nemultumirile. Acestia protesteaza impotriva inghetarii salariilor, inghetarii pensiilor militare, precum si a conditiilor inumane de lucru. Zeci de politisti din cadrul Sindicatului National al Politistilor si Personalului…

- Sindicaliștii de la Europol susțin intr-un mesaj transmis joi, de Ziua Poliției Romane, ca, la fel ca acum 199 de ani, mii de unitați de poliție din țara au toaleta turceasca in curte și nu au apa. 25 Martie ar trebui sa fie o sarbatoare pentru toți polițiștii, și asta pentru ca Poliția Romana…

- Protest inedit in fața Ministerului de Interne. Polițiștii vor sa atraga atenția asupra dotarilor precare pe care posturile comunale de poliție le au. Patru toalete au fost aduse in fața instituției conduse de Lucia Bode, anunța Realitatea Plus. Sindicatul Europol vrea sa aduca atenției problemele…

- Sindicatul Europol lanseaza un atac la adresa premierului Florin Citu. Sindicaliștii spun ca politicienii „nu-si doresc decat sa slabeasca puterea politistilor”. In postarea de pe Facebook, Sindicatul Europol a prezentat cazul unui agent care a salvat doua vieți. „Sa mai huiduim un politist, un bugetar!…

- Poliția Romana a postat un mesaj pe pagina de Facebook a instituției prin care ii indeamna pe șoferi foloseasca anvelope de iarna. Polițiștii fac legatura cu sarbatoarea zilei și ii atenționeaza pe șoferi ca fetele care cad pe gheața de Boboteaza se marita pe parcursul anului. Mesajul a fost…