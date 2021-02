Stiri pe aceeasi tema

- Gal Sandor, director executiv in cadrul Fundației Comunitare din Targu Mureș, a oferit detalii și informații importante, in ceea ce privește proiectele implementate și promovate de catre reprezentanții fundației. Printre proiectele inițiate, in scop educațional, Gal Sandor amintește de proiectul ,,Educație…

- MuresMobil, cea mai noua inițiativa a Fundației Comunitare din Targu Mureș, promoveaza mobilitatea urbana durabila, aducand o schimbare pozitiva cu ajutorul cooperarii comunitare. Conform informațiilor furnizate de catre reprezentanții Fundației Comunitare Targu Mureș,,,platforma online MuresMobil.ro…

- Ministerul Apararii Naționale pune la dispoziția direcțiilor de sanatate publica din țara aproximativ 600 de militari pentru a sprijini, in perioada urmatoare, eforturile generale de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19. „Militarii vor indeplini sarcini de operatori call-center, pentru realizarea…

- Accident rutier grav in Maramureș! S-a petrecut in urma cu puțin timp in localitatea Berbești. Potrivit primelor informații, in evenimentul rutier sunt implicate 3 autovehicule, iar doua persoane sunt ranite. Din fericire, cele doua victime nu sunt incarcerate. Un echipaj EPA Sighet și un echipaj B2…

- Consiliul Judetean Harghita in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului au castigat un proiect cu finantare europeana nerambursabila, prin intermediul caruia se vor asigura materiale si echipamente de protectie sanitara pentru prevenirea imbolnavirilor cu COVID-19…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozibili și Substanțe Periculoase al IPJ Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal deschis pentru operațiuni cu articole pirotehnice fara drept. Ieri, polițiștii au depistat in trafic un barbat care transporta o cantitate insemnata de articole…

- Pompierii militari de la Punctul de Lucru Deda au intervenit pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism in localitate. Din fericire incendiul nu s- a soldat cu victime și nci alte probleme deosebite nu au fost, informeaza ISU Mureș. Foto arhiva Incendiu autoturism la Deda…

- Saptamana viitoare incepe procedura de atribuire a mandatelor de parlamentar, dupa redistribuirea voturilor ramase neutilizate de la formatiunile care nu au reusit sa depaseasca pragul electoral. Dupa solutionarea contestatiilor, Biroul Electoral Central a anuntat, ieri, rezultatele finale oficiale…