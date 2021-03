Ziua ”Zero discriminare”, marcată în fiecare an, la 1 martie

Ziua ''Zero discriminare'' este marcată în fiecare an, începând din 2014, la 1 martie, la iniţiativa UNAIDS - Programul Naţiunilor Unite pentru HIV/SIDA