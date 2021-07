Stiri pe aceeasi tema

- Printii William si Harry se intalnesc, joi, pentru a inaugura o statuie dedicata mamei loc, prințesa Diana. Prințesa Diana ar fi implinit astazi varsta de 60 de ani. Aceasta a murit la Paris, in 1997, intr-un accident. Printii Harry si William vor inaugura o statuie care aduce un omagiu mamei lor, printesa…

- Printii Harry si William vor inaugura impreuna joi in cadru restrans o statuie care aduce un omagiu mamei lor, printesa Diana, si care va fi amplasata in gradinile Palatului Kensington din Londra, informeaza AFP. Printesa de Wales, supranumita Lady Di, decedata in urma unui accident de automobil…

- Printii Harry si William vor inaugura impreuna joi in cadru restrans o statuie care aduce un omagiu mamei lor, printesa Diana, si care va fi amplasata in gradinile Palatului Kensington din Londra, informeaza AFP. Printesa de Wales, supranumita Lady Di, decedata in urma unui accident de…

- Rochia de mireasa pe care Prințesa Diana a purtat-o la nunta fastuoasa din 1981 cu Prințul Charles poate fi vazuta și analizata pentru prima oara. Creația e expusa de azi, 3 iunie, in cadrul “Royal Style in the Making”, la Palatul Kensington din Londra, Anglia. Pe iulie 1981, la doar cateva luni de…

- Dua Lipa a fost marea castigatoare la editia din acest an a galei Brit Awards, dominata de femei, eveniment ce a marcat revenirea muzicii live pe Arena O2 din Londra dupa mai bine de un an, relateaza miercuri agentia DPA. Printre artistii premiati marti seara s-au numarat, de asemenea, Little Mix, Arlo…

- Rochia de mireasa a printesei Diana va fi expusa la Palatul Kensington, in cadrul expoziției „Royal Style in the Making”, ce va avea loc intre 3 iunie 2021 si 2 ianuarie 2022. Extravaganta rochie de mireasa a prințesei Diana va fi expusa in Orangery, o extensie a palatului, cu acordul prinților William…