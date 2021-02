Printesa Eugenie a Regatului Unit, nepoata a reginei Elisabeta a II-a, si sotul sau, Jack Brooksbank, au ales pentru fiul lor numele August Philip Hawke Brooksbank, conform unui anunt facut sambata de Palatul Buckingham, transmite Reuters.





Primul copil al celor doi s-a nascut in cursul acestei luni. Printesa si sotul sau au ales si numele Philip in semn de respect pentru printul consort Philip, in varsta de 99 de ani, aflat in prezent in spital pentru a se odihni si a fi tinut sub observatie dupa ce nu s-a simtit bine in ultimele zile.



Foto: (c) Steve Parsons/Pool…