Stiri pe aceeasi tema

- Doi angajați ai Secției securitate publica a Inspectoratului de Poliție Hancești al Inspectoratului General de Poliție au fost reținuți ieri, dupa ce au pretins și extorcat 8500 de lei, pentru a nu fi documentat un pretins accident rutier, produs in luna decembrie 2021. In baza denunțului unui cetațean,…

- Ofițerii Serviciului Protecție Interna și Anticorupție al MAI (SPIA), de comun cu angajații Procuraturii raionului Hîncești, au documentat acțiunile pretins ilegale ale unei persoane, banuite de trafic de influența. În fapt, persoana banuita a propus mijloace financiare în…

- Angajații Procuraturii raionului Hincești, de comun cu ofițerii Serviciului Protecție Interna și Anticorupție al MAI (SPIA), au documentat acțiunile pretins ilegale ale unei persoane, banuite de trafic de influența.

- Un barbat in varsta de 32 de ani originar r. Hincești, a fost reținut in flagrant delict de ofițerii secției investigare infracțiuni și urmarire penala a Inspectoratului de Poliție Botanica de comun cu procurorul Procuraturii mun. Chișinau, oficiul Botanica, in timp ce plasa droguri in ascunzișuri pentru…

- Barbatul din Alba, prins de doua ori beat la volan in aceeași noapte, REȚINUT de polițiști: Ce alcoolemie avea Barbatul din Alba, prins de doua ori beat la volan in aceeași noapte, REȚINUT de polițiști: Ce alcoolemie avea La data 23 ianuarie 2022, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au…

- Ofițerii Serviciului protecție interna si anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) informeaza ca, în comun cu angajații Procuraturii municipiului Chișinau, oficiul Principal, au documentat acțiunile pretins ilegale ale doi angajați ai Direcției patrulare Centru a Inspectoratului…

- Un polițist de frontiera a ajuns in arestul Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava dupa ce a fost prins in timp ce conducea un autovehicul fiind sub influența bauturilor alcoolice, dar și cu permisul de conducere suspendat. Incidentul care l-a avut drept protagonist pe Alexandru ...

- În dimineața zilei de marți, 23 noiembrie, la postul vamal Leușeni, procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au demascat o schema de contrabanda cu peste 84 000 de lire sterline. Potrivit materialelor dosarului care…