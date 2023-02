Stiri pe aceeasi tema

- Un nou blocaj la Primaria Focșani, in urma refuzului repetat al consilierilor majoritari PNL&USR de a vota proiectul de buget. Primarul Cristi Valentin Misaila a susținut o conferința de presa pentru a explica situația in care se afla municipalitatea, in condițiile in care cel mai probabil suntem singurul…

- O noua ședința de Consilu Local ratata la Focșani, dupa ce majoritarii PNL și USR au blocat iarași o serie de proiecte propuse pe ordinea de zi – fie la vot, fie prin faptul ca nu le-au discutat in comisii. Ulterior ședinței, primarul Cristi Valentin Misaila a explicat intr-o conferința de presa situația…

- O noua ședința de Consilu Local ratata la Focșani, dupa ce majoritarii PNL și USR au blocat iarași o serie de proiecte propuse pe ordinea de zi – fie la vot, fie prin faptul ca nu le-au discutat in comisii. Ulterior ședinței, primarul Cristi Valentin Misaila a explicat intr-o conferința de presa situația…

- Consiliul Local Adjud a aprobat ieri bugetul general al UAT Municipiul Adjud. Valoarea totala a acestuia este de 136,8 milioane lei. Astfel, pentru autoritați executive a fost prevazuta suma de 14,2 milioane lei, iar pentru capitolul invațamant a fost alocata suma de 23,4 milioane de lei. Pentru domeniul…

- Astazi, pe mai multe strazi din Municipiul Focșani, se deruleaza lucrari de verificare și de reparare a iluminatului public. Lucrarile sunt efectuate ziua, deoarece normativele in vigoare NU permit astfel de lucrari in timpul nopții! Pe aceasta cale, fac apel la ”partenerii” liberali din Consiliul Local…