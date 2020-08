Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut miercuri, 5 august, la Palatul Cotroceni, o sedinta pe tema educatiei cu Prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, Viceprim-ministrul Raluca Turcan, Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie”, a anuntat Administratia Prezidentiala. La sedinta urme au…

- "RomaniaEducata a președintelui Iohannis se impiedica de sondajele pentru alegeri in drumul ei spre deschiderea școlilor. Elevii și parinții nu știu in august ce vor face in septembrie. PSD e de vina, firește! Ce altceva ar putea sa spuna??! Iar in #RomaniaNormala, sub guvernarea PNL,…

- Prim-ministrul Ludovic Orban are vineri dimineata o intalnire de lucru cu mai multi membri ai Guvernului pe tema pachetului de relansare economica. La reuniunea de la Palatul Victoria participa vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Finantelor, Florin Citu, ministrul Economiei, Virgil Popescu, ministrul…

