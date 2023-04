Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell, a avut recent o convorbire telefonica cu Volodimir Zelenski. Sau cel putin asa a crezut, pentru ca Bloomberg a relatat joi, 27 aprilie, ca ceea ce presedintele Fed a crezut ca a fost o convorbire oficiala, purtata in ianuarie, a fost de fapt o farsa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat miercuri ca a avut o convorbire telefonica "lunga si semnificativa" cu liderul chinez Xi Jinping si a spus ca spera ca aceasta va da un impuls relatiilor cu Beijingul. Convorbirea a fost confirmata si de Beijing, anunta Reuters si The Guardian. "Am…

- Rusia a lansat 21 de lovituri aeriene și 9 rachete asupra in mai multe zone din Ucraina , in ultimele 24 de ore, relateaza The Guardian. Potrivit autoritațile ucrainene, nu exista victime civile, in schimb, mai multe cladiri și mașini au fost avariate in urma atacurilor. Institutul pentru Studiul Razboiului(ISW)…

- Vizita președintelui chinez in Rusia, care va avea loc in perioada 20-22 martie, a fost confirmata de Kremlin și de Ministerul de externe de la Beijing, relateaza The Guardian și CNN . „La invitația președintelui Vladimir Putin al Federației Ruse, președintele Xi Jinping va efectua o vizita de stat…

- Doi umoristi prorusi, Vladimir Kuznetov si Aleksei Stoliarov, cunoscuti ca "Vovan" si "Lexus", care se dau drept Michael McFaul, un fost ambasador american la Moscova, desfasoara o campanie de dezinformare care vizeaza, potrivit unor experti, sa prinda in capcana lideri occidentali de la lansarea invaziei…

- Ucraina nu va ajunge la un acord cu Vladimir Putin, din care sa iasa infranta, doar ca sa mentina o pace in Europa, in contextul razboiului declanșat de Rusia, a declarat presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vineri, 24 februarie, la conferinta de presa organizata la un an de la conflictul armat.…