- Trimisul special al AGERPRES, Florin Stefan, transmite: Fiica lui Ilham Tohti, profesor universitar uigur incarcerat pe viata in China, a primit miercuri, la Strasbourg, in cadrul unei ceremonii desfasurate in plenul reunit al PE, premiul Saharov pe 2019 pentru drepturile omului si libertatea de…

- Fostul presedinte Traian Basescu a anuntat ca Parlamentul European va avea, luni, o dezbatere despre Revolutia din Romania, exact la la 30 de ani debutul acesteia la Timisoara. ”Toti cei 32 de parlamentari romani, indiferent de apartenenta politica, au putut sa faca propuneri pe proiectul de text…

- Majoritatea membrilor Parlamentului European au votat joi o rezolutie simbolica prin care declara "urgenta climatica' in Europa, relateaza dpa.Rezolutia a fost adoptata cu 429 de voturi pentru si 225 impotriva, din cele 673 de voturi exprimate in plenul PE de la Strasbourg. Au existat 19 abtineri.…

- Lungmetrajul „Dumnezeu exista si numele Lui e Petrunija/ Gospod postoi, imeto i' e Petrunija”, de Teona Strugar Mitevska, a fost desemnat de Parlamentul European castigator al LUX Film Prize pe 2019, scrie news.ro.Regizoarea Teona Strugar Mitevska a fost prezenta in plenul Parlamentului de…

- Parlamentul European se pronunta miercuri, la 13.00 ora Romaniei, asupra noii Comisii Europene, dupa ce presedinta aleasa Ursula von der Leyen isi va prezenta echipa si programul in plenul PE reunit la Strasbourg in cursul diminetii. Europarlamentarii vor decide intr-un vot prin apel nominal cu majoritate…

- Parlamentul European a decis sa acorde premiul pentru libertatea de gândire lui Ilham Tohti, un economist uigur, care de ani de zile lupta pentru drepturile minoritații uigure din Xinjiang. Sassoli: ''Cerem sa fie eliberat'', potrivit La Repubblica, citat de Rador.Cu cinci…

- Parlamentul European a decis joi sa-i decerneze Premiul Saharov pentru libertatea de gandire intelectualului uigur Ilham Tohti, condamnat la inchisoare pe viata in China pentru "separatism", informeaza surse din cadrul grupurilor politice citate de France Presse. Fostul profesor de economie…

- Viitoarea presedinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a intalnit joi cu liderii de grupuri din Parlamentul European pentru discutarea calendarului audierilor comisarilor desemnati, prilej cu care a fost nevoita sa raspunda in principal intrebarilor despre portofoliul cu numele "Protejarea…