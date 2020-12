Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 33-a ediție a Premiilor Academiei Europene de Film (EFA) a inceput marți, odata cu lansarea concursului virtual „EFAs at Eight”. Printre producțiile nominalizate se numara și documentarul „Acasa, My home”.

- Cea de-a 18-a ediție a Festivalului de Film „Opolskie Lamy", desfașurata in perioada 2-10 octombrie 2020 in orașul polonez Opole, va omagia cinematografia contemporana din Romania printr-o secțiune speciala, intitulata „Noua Cinematografie Romaneasca". Festivalul va avea loc și online, in perioada 24…

- Filmul „colectiv”, realizat de Alexander Nanau, a fost desemnat marele castigator al Festivalului International de Filme Documentare DocAviv, care are loc online si se va incheia sambata, potrivit news.ro.Documentarele „colectiv”, regizat de Alexander Nanau, si „Acasa, My Home”, regizat de Radu Ciorniciuc…

- Documentarele „colectiv”, regizat de Alexander Nanau, și „Acasa, My Home”, regizat de Radu Ciorniciuc au fost prezentate, cu sprijinul ICR Tel Aviv, in cadrul competiției internaționale a Festivalului International de Filme Documentare DocAviv, singurul festival international de