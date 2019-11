Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson, prim-ministrul britanic, a declarat sambata ca oamenii condamnati pentru infractiuni legate de terorism nu ar trebui eliberati mai devreme din inchisoare, scrie Reuters, potrivit news.ro.Afirmatia lui Johnson vine dupa ce a fost dezvaluit ca atacatorul de vineri, de pe London…

- "Acest individ era cunoscut de autoritati, fiind condamnat in 2012 pentru infractiuni teroriste. El a fost eliberat conditionat in decembrie 2018", a declarat Neil Basu intr-un comunicat, informand ca este in curs de desfasurare o perchezitie intr-un loc din comitatul Staffordshire, in centrul Angliei.…

- Barbatul care a comis, vineri, atacul din centrul Londrei, ucigand doi oameni și ranind alți trei, fusese condamnat pentru infracțiuni legate de terorism și era eliberat condiționat, scrie BBC. Poliția Metropolitana a transmis ca atacatorul care a fost impușcat mortal de forțele de ordine este Usman…

- Barbatul care a ucis doua persoane vineri pe Podul Londrei era Usman Khan, 28 de ani, fost detinut condamnat pentru terorism, a anuntat sambata seful brigazii antiteroriste din Marea Britanie, Neil Basu, noteaza AFP. ‘Acest individ era cunoscut de autoritati, fiind condamnat in 2012 pentru infractiuni…

- Cel puțin doua persoane au fost ucise și alte trei au fost ranite, vineri, la Londra, în urma unui atac cu arma alba comis pe London Bridge. Atacatorul a fost împușcat mortal de poliție, care trateaza incidentul drept unul "terorist", relateaza presa internaționala.22.30 Atacul…

- Dylan Hartley, fostul capitan al echipei de rugby a Angliei, a anuntat joi ca se retrage din activitate din cauza unei accidentari la genunchi care l-a costat prezenta in lotul pentru Cupa Mondiala 2019 din Japonia, relateaza Reuters. Hartley, 33 ani, care a condus XV-le ''trandafirilor''…

- Un barbat care avea asupra sa un steag al Angliei a fost pus la pamânt, joi, de catre poliție în fața reședinței premierului Boris Johnson de pe Downing Street, a spus un fotograf Reuters aflat la fața locului.O purtatoare de cuvânt a Guvernului britanic a spus ca nu știa de vreun…

- Bursa din Hong Kong ofera 39 miliarde de dolari pentru preluarea London Stock Exchange Actiunile London Stock Exchange au crescut semnificativ miercuri, dupa ce rivala Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEX) a propus combinarea celor doi operatori bursieri, care evalueaza LSE la 32 miliarde de lire…