- Papa Francisc a numit-o pe calugarita italiana Alessandra Smerilli în functia de secretar interimar al Departamentului pentru promovarea dezvoltarii umane integrale si în cea de delegat în Comisia Vaticanului pentru COVID-19, a anuntat vineri biroul de presa a Vaticanului, potrivit…

- Andrei Novac a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Tot vineri, premierul l-a numit pe Adrian Dupu in functia de secretar de stat la Departamentul pentru Relatia cu…

- Vaticanul a publicat sâmbata pentru prima data informatii despre proprietatile sale imobiliare, dezvaluind ca detine peste 5.000 de proprietati, în cadrul celor mai detaliate dezvaluiri financiare facute vreodata, transmit Reuters și Agerpres. Informatiile au fost cuprinse în…

- Papa Francisc a transmis poporului haitian expresia rugaciunii și a tristeții sale pentru uciderea președintelui Jovenel Moise, potrivit vaticannews.va.Telegrama papei, semnata de cardinalul secretar de stat Pietro Parolin, a fost trimisa nunțiaturii apostolice din Haiti. Soția președintelui a fost…

- Dupa operația la colon, papa Francisc s-a odihnit bine, a luat micul dejun, citește ziarele și a facut primii pași: a comunicat Sala de Presa a Sfantului Scaun. Asemenea multor persoane, credincioșii catolici din Romania se roaga pentru sanatatea papei Francisc și așteapta sa-i auda din nou cuvantul…

- Papa Francisc a impus limitarea timpului petrecut de liderii asociatiilor catolice internationale la conducerea acestor organizatii, incercand astfel sa previna cazurile de abuz in serviciu, informeaza DPA. Decretul, publicat vineri, prevede schimbarea personalului de conducere la fiecare…