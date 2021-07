Stiri pe aceeasi tema

- Israelul va deveni prima țara din lume care va testa un vaccin anti-coronavirus administrat pe cale orala, anunța cotidianul Jerusalem Post. Firma Oravax Medical, subsidiara grupului Oramed Pharmaceuticals, va incepe studiile clinice ale vaccinului sub forma de capsule, la un centru medical din Tel…

- Nadia Comaneci obținea, acum 45 de ani, prima nota de 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice de la Montreal. Pe 18 iulie 1976, sala Forum din metropola canadiana era martora unui moment istoric. Unul care a intrat in memoria tuturor și prin faimoasa eroare a tabelei de marcaj ce nu fusese programata…

- Organizatorii Festivalului International de Film Transilvania (TIFF) anunta pentru editia din 2021 un maraton de filme romanesti si un record de filme in premiera mondiala. "Maraton de cinema romanesc la TIFF 2021. Record de filme in premiera mondiala. Filmul romanesc este 'regina balului' la…

- Mult asteptatul film "Dune", al regizorului canadian Denis Villeneuve, va fi prezentat in premiera mondiala in cadrul celei de-a 78-a editii a Festivalului International de Film de la Venetia in afara competitiei, au anuntat organizatorii acestui eveniment cinematografic, care se va desfasura in…

- Fortele aeriene daneze vor fi dotate cu doua avioane electrice de mici dimensiuni, a anuntat joi Ministerul Apararii de la Copenhaga, o ''premiera mondiala'' si un prim pas in eforturile pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon, transmite AFP.

- Peste un milion de decese cauzate de Covid-19 au fost inregistrate oficial de la inceputul pandemiei in America Latina si Caraibe, una dintre putinele regiuni in care cifrele sunt in crestere. In total au fost inregistrate 1.001.404 decese in regiune, pentru 31.586.075 cazuri depistate.…

- Lansarea a folosit un booster Falcon 9 care a vazut sapte lansari si aterizari anterioare, inclusiv trei misiuni Starlink. Falcon 9 a decolat de pe platforma de lansare la 18:56 ET (15:56 PT) si s-a intors pe Pamant aproximativ noua minute mai tarziu. Racheta a aterizat vertical pe nava de drone autonoma…

- Echipa de alpinisti se afla la aproape 7.000 de metri in Himalaya cand a fost lovita de avalansa. Alpinistii incearca sa ajunga pe un varf de 8.167 de metri. Din echipa face parte si Peter Hamor, un alpinist slovac care a urcat pe toate cele 14 varfuri de peste 8.000 de metri din Himalaya.