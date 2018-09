Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Constanta a reusit sa uluiasca juriul si publicul in debutul sezonului 8 al show-ului „Vocea Romaniei“ cu o interpretare memorabila a celebrei melodii „Earth Song“, a lui Michael Jackson. Pe langa talentul incontestabil, concurentul a socat cu asemanarea izbitoare a vocii cu a Regelui pop,…

- Aflati intr un an cu puternice conotatii istorice, dar si in speranta ca apetenta publicului vizitator nu s a stins odata cu Noaptea Muzeelor, un colectiv pasionat de arheologie al Muzeului de Istorie si Arheologie din Constanta ne propune o interesanta si bogata expozitie, intitulata "140 de ani de…

- Mii de marinari militari, zeci de nave și numeroase aparate militare de zbor vor marca aniversarea Zilei Marinei Romane printr-o serie de evenimente. In premiera, anul acesta, Forțele Navale Romane organizeaza Ziua Marinei Romane in șapte orașe din țara, anunța Statul Major al Forțelor Navale, informeaza…

- Premiera “Cash Taxi” este luni seara, 30 iulie, la Kanal D. Catalin Cazacu da startul celei mai antrenante curse din Romania. Prezentatorul intra in pielea șoferului care iși va rasplati cu bani clienții, daca acestia ii vor raspunde corect la o serie de intrebari. Pasagerii sunt oameni obisnuiti…

- Pentru Facultatea de Arte a Universitatii "Ovidiusldquo; din Constanta, 2018 reprezinta un an foarte important in devenirea sa, invatamantul superior artistic debutand in orasul nostru acum doua decenii. Ieri, in Sala Studio a facultatii, a avut loc o conferinta de presa ocazionata de prezentarea premierei…

- Un musical inspirat din viata si cariera cantaretului Michael Jackson va avea premiera pe Broadway in 2020, au anuntat marti reprezentantii fondului care administreaza averea regretatului ‘rege al muzicii pop’ si partenerii lor de productii artistice, citati de Reuters. Scenariul noului spectacol, al…