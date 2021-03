Stiri pe aceeasi tema

- Autorul romanului autobiografic "Omul cu ochelari negri", Ion Blajan, folclorist, culegator si interpret de folclor din zona Tarii Secaselor, a fost omagiat duminica, la 110 ani de la nastere, de Biblioteca Judeteana "Lucian Blaga" Alba, printr-un program desfasurat pe pagina de Facebook a institutiei.…

- Biblioteca Judeteana "Lucian Blaga" Alba va implementa, incepand cu aceasta luna, un nou proiect, denumit 3.30 Biblioterapia, care are in vedere, pe langa comunicarea publica a colectiei de carte de specialitate, furnizarea de informatii de interes din domeniul psihologiei si al psihoterapiei aplicate…

- La finalul anului 2019 a aparut la Alba Iulia, sub egida Consiliului Județean Alba, primul numar al revistei „Viața Bibliotecii”, o publicația anuala de specialitate a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. Revista a vazut lumina tiparului din dorința managerului Silvan Stancel de a populariza prin…

- Odata cu apariția pandemiei care a bulversat intreaga lume, in martie 2020, Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba a regandit intreaga activitate astfel incat sa ramana conectata la comunitate, sa vina și pe mai departe in sprijinul utilizatorilor sai, luandu-se masurile necesare pentru limitarea…

- Ziua de 15 ianuarie, ziua nașterii poetului Mihai Eminescu, a fost declarata incepand cu data de 7 decembrie 2010 ,prin Legea nr. 238/2010, drept Ziua Culturii Naționale. Aceasta sarbatoare naționala are scopul de a promova cultura, arta și efortul academic romanesc, atat in țara cat și in lume. In…

- Angajati ai Bibliotecii Judetene "Lucian Blaga" Alba, de la Imprumuturi carte, au urmat un curs de instruire pentru a putea comunica eficient cu persoanele cu dificultati de auz, iar pentru persoanele cu deficiente de vedere au fost montate, atat la intrarea in institutie, cat si in incinta, sisteme…

- Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba este instituția publica de cultura care are rolul de a gestiona documente și baze de date specifice, in scop de informare, cercetare, educație sau recreere. Pentru a-și indeplini misiunea, biblioteca publica trebuie sa poata sa ofere aceste servicii tuturor beneficiarilor,…

