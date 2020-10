Stiri pe aceeasi tema

- Se implinesc cinci ani de la incendiul din clubul Colectiv. Fostul premier al Romaniei de la acea vreme, Victor Ponta, povestește la cinci ani de la tragedie filmul serii in urma careia 65 de tineri și-au pierdut viața. In opinia fostului premier, Victor Ponta, din 30 octombrie 2015 și pana in prezent…

- „Eram peste ocean, intr-o vizita oficiala și unul dintre consilierii mei a venit și mi-a spus ca s-a intamplat ceva rau intr-un club din București. Am zis: „Bun, anunța-i pe Raed Arafat, pe Gabriel Oprea!”, dupa care ne-am urcat in avion și am venit acasa. Nu mi-am dat seama de la inceput de amploarea…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, premier in momentul producerii tragediei de la Colectiv, susține ca respectiva noapte a fost cea mai urata din toata viața lui. Ponta arata ca și acum considera ca a facut bine demisionand insa constata ca valul schimbarii nu a venit, iar Romania este in aceeași situație.…

- Astazi se implinesc cinci ani de la tragedia de la Colectiv, clubul in care 64 de tineri au murit, iar cel de-al 65-lea s-a sinucis din cauza gravelor arsuri. Calin Popescu Tariceanu spune ca la cinci ani dupa aceasta tragedie, „avem in fiecare zi cate un Colectiv”. „In fiecare zi 100 de romani pierd…

- In cadrul unei emisiuni de la Antena 3, fostul premier, Victor Ponta a comentat modul in care autoritațile romane și președintele Klaus Iohannis gestioneaza pandemia de COVID-19. Fostul premier i-a criticat dur pe cei de la putere. Victor Ponta rupe tacerea: ”Azi mor 60 de oameni pe zi, nimeni nu e…

