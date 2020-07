Polițiști, precum și reprezentanți ai altor autoritați, au efectuat controale, vineri și sambata noaptea, in Centrul Vechi și alte zone ale Bucureștiului, in cluburi, baruri și terase, in contextul gestionarii cazurilor de infecție cu noul Coronavirus, informeaza Poliția Capitalei.

In noaptea de 17/18.07 și respectiv in noaptea de 18/19.07, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Poliția Sectorului 3, in contextul gestionarii cazurilor de infecție cu noul Coronavirus, dar și pentru asigurarea unui climat de liniște și siguranța civica au acționat…