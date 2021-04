Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Pitesti a decis, joi, sa inlocuiasca masura arestarii preventive cu masura arestului la domiciliu pentru cei doi agenti de politie cercetati pentru purtare abuziva si lovituri cauzatoare de moarte in cazul barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de pe o terasa, informeaza…

- Curtea de Apel Pitești a decis joi plasare sub arest la domiciliu a celor doi polițiști acuzați de purtare abuziva și lovituri cauzatoare de moarte in cazul barbatului din Argeș care nu a vrut sa se indeparteze de la locul unui incendiu. Agenții de poliție, unul pensionat și celalalt suspendat, au cerut…

- Tribunalul Arges a dispus, luni, arestarea preventiva a celor doi agenti de politie din Pitesti retinuti pentru purtare abuziva si lovituri cauzatoare de moarte in cazul barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de pe o terasa. Instanta a admis propunerea procurorilor si a decis arestarea preventiva…

- Tribunalul Arges a dispus, luni, arestarea preventiva a celor doi agenti de politie din Pitesti retinuti pentru purtare abuziva si lovituri cauzatoare de moarte in cazul barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de pe o terasa, scrie Agerpres.Instanta a admis propunerea procurorilor si a decis…

- Polițiștii romani au destructurat o rețea, formata din cetațeni slovaci, specializata in producerea ilegala de substanțe anabolizante. Aveau laborator in Arad, unde au fost gasite mii de comprimate și seruri injectabile cu caracter anabolizant. Potivit Poliției Romane, in cadrul unei operațiuni comune…

- Fuziunea USR-PLUS a fost amanata de Curtea de Apel București, pentru data de 27 mai 2021. “In temeiul art. 394, alin. 5, Cod de procedura penala, repune cauza pe rol, pentru constituirea completului de divergența. Acorda termen la data de 27.05.2021, ora 10, pentru cand se citeaza toate parțile, cu…

- Politistii si procurorii au deschis o ancheta in cazul decesului pacientilor din unitatea mobila de terapie intensiva de la Spitalul ”Victor Babes” din Bucuresti. ”Astazi, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Omoruri, sub coordonarea unitatii de parchet competente teritorial,…

- Procurorii DNA au cerut, la Curtea de Apel București, masura controlului judiciar pe numele Elenei Udrea, condamnata, in prima instanța, la 8 ani de inchisoare. Solicitarea procurorilor se va judeca vineri, iar daca va fi acceptata de instanța, Elena Udrea trebuie sa se prezinte periodic la secția de…