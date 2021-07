Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a promis duminica o intensificare a eforturilor de aparare impotriva efectelor schimbarii climatice, in cursul unei vizite in regiunea Eifel din landul vestic Renania Palatinat, una din cele mai afectate de inundatiile masive din ultimele zile din Europa de vest.

- Intemperiile care au afectat în ultimele zile Europa sunt "fara nicio îndoiala" o consecinta a schimbarilor climatice, a declarat premierul olandez Mark Rutte, relateaza AFP. Cel putin 153 de persoane si-au pierdut viata în urma unor inundatii extrem de puternice în…

- UPDATE, 17 iul, ora 10:30 – Bilantul victimelor in urma intemperiilor devastatoare in Germania a crescut sambata la cel putin 133 de morti in aceasta tara, ceea ce ridica la 153 numarul deceselor inregistrate in Germania si Belgia, doua state europene puternic afectate de fenomene meteorologice extreme…

